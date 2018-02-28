Порошенко назначил судьями Конституционного суда Головатого и Лемака

Президент Украины Петр Порошенко назначил судьями Конституционного суда Сергея Головатого и Василия Лемака.

Соответствующие указы №46/2018 и №45/2018 обнародованы на сайте администрации президента во вторник вечером.

Сергей Головатый был министром юстиции в 1995-1997, 2005-2006 годах, депутатом Верховной Рады ІІ-VI созывов (от фракций Блока Юлии Тимошенко, Блока "Наша Украина" и "Партии регионов"). В начале декабря 2017 он избран вице-президентом подкомиссии по верховенству права Венецианской комиссии.

Василий Лемак является заведующим кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета Ужгородского национального университета.