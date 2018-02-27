Кубив инициирует переформатирование работы комитета по отбору руководителей госпредприятий

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) Степан Кубив сообщил о намерении предложить Кабинету министров Украины внести изменения в процедуру отбора руководителей особо важных государственных предприятий.

С.Кубив в своей колонке для интернет-издания "Экономическая правда" во вторник отметил, что комитет по назначениям руководителей госпредприятий не может эффективно работать, так как "тяжелый и неповоротливый". "Для любого заседания нужен кворум: не менее пяти членов с правом голоса. То есть не менее пяти министров в одной комнате. Я могу по пальцам одной руки пересчитать разы, когда заседания комитета проходили", - отметил вице-премьер в своей колонке.

В то же время, по его словам, большие перерывы в работе комитета автоматически отсеивают хороших, профессиональных кандидатов на должности руководителей, так как многие из них не могут долго ждать.

"Поэтому наше министерство инициирует изменения в постановление Кабмина №777, которое регулирует отбор руководителей крупных государственных предприятий. Нам нужно гораздо больше хороших руководителей, избранных на прозрачных конкурсах", - отметил С.Кубив.

По информации пресс-службы МЭРТ, предлагаемые изменения предусматривают, что вместо 9 министров в состав комитета по назначению будут входить только 4 представителя правительства - министр Кабинета министров, первый заместитель министра финансов и первый заместитель министра экономического развития.

Также в комитет войдет руководитель или заместитель руководителя органа управления соответствующего государственного предприятия.

Кроме того, вместо 9 экспертов в состав комитета войдут 4 независимых негосударственных эксперты с правом совещательного голоса.

Вместо отборочных комиссий при каждом органе управления образуется единая комиссия по отбору, в которую войдут два представителя секретариата Кабмина, представитель Минюста, представитель органа управления и эксперт по подбору персонала.

"Комиссия по отбору рассматривает предложения специалиста по подбору персонала по пяти кандидатурам претендентов, признанных специалистом по подбору персонала лучшими. Она может принять решение о замене не более двух кандидатур из отобранных специалистами по подбору персонала", - сказано в сообщении МЭРТ.

Комиссия по отбору будет представлять на рассмотрение комитета по назначению руководителей госпредприятий документы лучших по ее мнению претендентов (от 3 до 5 кандидатов). В то же время большинство претендентов, которые подаются комиссией по отбору, должны быть из 5 кандидатов, признанных специалистами по подбору персонала лучшими

Услуги специалиста по подбору персонала могут оплачиваться или за счет госпредприятия, или госбюджета, или международной технической помощи.

"Госпредприятия должны сообщить Кабинету министров об открытии вакансии руководителя не позднее чем через 5 дней после ее открытия и о контракте с руководителем особенно важного для экономики предприятия, срок которого истекает в следующем месяце, не позднее 30-го числа", - информирует пресс-служба министерства.