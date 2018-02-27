События

21:41 27.02.2018

Апелляционный суд Киева оставил под стражей соратника Саакашвили Дангадзе

Апелляционный суд Киева оставил под стражей соратника Саакашвили Дангадзе

         Апелляционный суд Киева оставил под стражей соратника лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

      "Апелляционный суд Киева оставил под стражей Севериона Дангадзе, которому инкриминируют ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) и ст. 110 (госизмена)", – написала она на своей странице в Фейсбук во вторник вечером.

      Как сообщалось, 30 января 2018 районный суд Киева продлил до 31 марта срок меры пресечения в виде содержания под стражей для соратника лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии М.Саакашвили С.Дангадзе.

      5 декабря 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил через координатора киевской областной ячейки "Руха новых сил" С.Дангадзе от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $500 тыс. на свою деятельность в Украине.

      С.Дангадзе был задержан 4 декабря. Правоохранители утверждают, что он хотел покинуть территорию Украины.

      6 декабря Печерский райсуд Киева арестовал С.Дангадзе на два месяца без права залога. 28 декабря 2017 года Апелляционный суд Киева оставил в силе данное решение.

      При этом М.Саакашвили, его соратники и адвокаты называют данное дело сфабрикованным, а задержание С.Дангадзе незаконным. М.Саакашвили утверждает, что вообще не знаком с С.Курченко, а аудиозаписи своих разговоров с беглым бизнесменом, как и их экспертизу, называет фальсификацией и подтасовкой.

      Самому М.Саакашвили 26 января Апелляционный суд Киева избрал меру пресечения в виде "ночного" домашнего ареста с 22:00 до 7:00 следующего дня сроком до 5 февраля.

      М.Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.4 ст.110 Уголовного кодекса Украины: покушение на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

      12 февраля М.Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу.

      В МВД Украины пояснили, что М.Саакашвили был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы совместно с представителями Государственной миграционной службы и другими правоохранительными органами во время "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов". В ведомстве считают, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями М.Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

      Его адвокаты считают данную процедуру незаконной и обжалуют ее как в украинских правоохранительных и судебных инстанциях, так и в ЕСПЧ.

      При этом сам М.Саакашвили заявлял о том, что требует судить его в Украине по данному делу, в котором власть обвиняет его в подготовке государственного переворота, а он считает его сфабрикованным.

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