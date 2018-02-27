Апелляционный суд Киева оставил под стражей соратника Саакашвили Дангадзе

Апелляционный суд Киева оставил под стражей соратника лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Апелляционный суд Киева оставил под стражей Севериона Дангадзе, которому инкриминируют ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) и ст. 110 (госизмена)", – написала она на своей странице в Фейсбук во вторник вечером.

Как сообщалось, 30 января 2018 районный суд Киева продлил до 31 марта срок меры пресечения в виде содержания под стражей для соратника лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии М.Саакашвили С.Дангадзе.

5 декабря 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил через координатора киевской областной ячейки "Руха новых сил" С.Дангадзе от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $500 тыс. на свою деятельность в Украине.

С.Дангадзе был задержан 4 декабря. Правоохранители утверждают, что он хотел покинуть территорию Украины.

6 декабря Печерский райсуд Киева арестовал С.Дангадзе на два месяца без права залога. 28 декабря 2017 года Апелляционный суд Киева оставил в силе данное решение.

При этом М.Саакашвили, его соратники и адвокаты называют данное дело сфабрикованным, а задержание С.Дангадзе незаконным. М.Саакашвили утверждает, что вообще не знаком с С.Курченко, а аудиозаписи своих разговоров с беглым бизнесменом, как и их экспертизу, называет фальсификацией и подтасовкой.

Самому М.Саакашвили 26 января Апелляционный суд Киева избрал меру пресечения в виде "ночного" домашнего ареста с 22:00 до 7:00 следующего дня сроком до 5 февраля.

М.Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.4 ст.110 Уголовного кодекса Украины: покушение на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

12 февраля М.Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу.

В МВД Украины пояснили, что М.Саакашвили был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы совместно с представителями Государственной миграционной службы и другими правоохранительными органами во время "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов". В ведомстве считают, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями М.Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

Его адвокаты считают данную процедуру незаконной и обжалуют ее как в украинских правоохранительных и судебных инстанциях, так и в ЕСПЧ.

При этом сам М.Саакашвили заявлял о том, что требует судить его в Украине по данному делу, в котором власть обвиняет его в подготовке государственного переворота, а он считает его сфабрикованным.