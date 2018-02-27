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20:10 27.02.2018

В Донецкой области из-за непогоды остались без света 22 населенных пункта

В Донецкой области из-за непогоды остались без света 22 населенных пункта

В Донецкой области из-за непогоды обесточены 22 населенных пункта, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации (ОГА) Павел Жебривский.

"22 населенных пункта Донецкой области обесточены из-за непогоды. По информации Донецкоблэнерго, без электричества остались поселки в 6 районах области", – сообщил П.Жебривский на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Так, по его словам, в Великоновоселковском районе обесточены поселки Разлив и Новомайорское; в Волновахском - Кировское, Пятихатки, Каменка, Калинино; в Никольском - Тополиное, Шевченко, Ключевое, Македоновка, Екатериновка, Труженка; в Константиновском районе - Николаевка и Подольское; в Добропольском районе - Лиман, Нововодяное, Благодать, Весна, Первомайское; в Мангушском - Азовское; а также Талаковка и Лебединский вблизи Мариуполя.

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Интерфакс-Украина
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