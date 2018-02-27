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20:09 27.02.2018

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему исполнительному директору ГП "Артемсоль"

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему исполнительному директору ГП "Артемсоль"

Следственный отдел прокуратуры Донецкой области сообщил о подозрении бывшему исполнительному директору ГП "Артемсоль", де1йствия которого нанесли госпредприятию ущерб на общую сумму более 1,7 млн грн, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Как сообщила Л.Сарган во вторник на своей странице в соцсети Фейсбук, бывшему должностному лицу сообщено о преступлении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

"Во время досудебного расследования установлено, что в декабре 2014 года бывший чиновник, вопреки своим служебным обязанностям, без соответствующего согласования с должностными лицами других структурных подразделений предприятия, используя служебное положение, перечислил на депозитный счет АО "Банк "Финансы и Кредит" деньги ГП "Артемсоль" в сумме 1,2 млн долл. по договору банковского вклада. Указанный договор был заключен без острой необходимости для предприятия", - написала она.

До сегодняшнего дня денежные средства банком не возвращенные в связи с тем, что финансовое учреждение находится в стадии ликвидации Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Кроме того, как отметила Л.Сарган, в марте 2015 года экс-исполнительный директор ГП "Артемсоль" заключил договор с обществом с ограниченной ответственностью на поставку ферроцианида калия и перечислил на счет ООО более 4,7 млн грн.

"Следствием установлено, что ферроцианид калия закуплен у ООО по значительно завышенной цене, чем нанесло материальный ущерб государственному предприятию на общую сумму более 1,7 млн грн", - сообщила Л.Сарган.

Прокуратура направила ходатайство в суд об избрании бывшему должностному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более 30,5 млн грн.

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