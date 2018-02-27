События

18:46 27.02.2018

Немецкая благотворительная организация отказалась кормить мигрантов

Благотворительная организация Essener Tafel, которая занимается помощью малоимущим в немецком городе Эссене (земля Северный Рейн-Вестфалия) временно прекратила бесплатно кормить тех, кто не является гражданами Германии.

Как сообщает "Би-би-си", канцлер Ангела Меркель подвергла организацию критике за это решение.

В Essener Tafel поясняют, что помогают примерно 16 тысячам малоимущим в Эссене. Они раздают бедным продукты, у которых скоро истекает срок годности и которые подлежат ликвидации по правилам супермаркетов.

Однако в последние годы количество иностранцев среди получателей бесплатной еды выросло до 75%.

Глава Essener Tafel Йорг Зартор заявил, что речь не идет о ксенофобии. Организация пошла на этот шаг ради восстановления справедливости - из-за роста числа мигрантов среди получателей бесплатных продуктов значительное число одиноких матерей и пожилых женщин перестали приходить в пункты.

"Би-би-си" напоминает, что в наиболее острый период миграционного кризиса 2015-2016 годов в Германию въехало около 1,2 млн человек из таких стран как Сирия, Ирак, Афганистан.

По данным германского национального агентства по миграции, земля Северный Рейн-Вестфалия получила примерно 19,9% запросов о предоставлении убежища от общего числа приехавших в страну мигрантов - это самый высокий показатель среди всех федеральных земель.

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