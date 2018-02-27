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18:25 27.02.2018

Ситуация в АТО: боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ

Ситуация в АТО: боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ

В зоне АТО на Донбассе с начала суток по состоянию на 18:00 вторника боевики совершили 5 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, никто из украинских военнослужащих не пострадал, сообщает штаб АТО.

"В течение сегодняшнего дня в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность российско-оккупационных войск. В частности, агрессор продолжал применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

На луганском направлении боевики вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям ВСУ возле населенного пункта Луганское.

Также незаконные вооруженных формирования обстреливали из минометов калибра 82-мм опорные пункты сил АТО в районе Троицкого.

По украинским военным возле Новоалександровки боевики применили 82-мм минометы, гранатометы различных видов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Всего с начала суток зафиксировано 5 обстрелов сил АТО со стороны оккупантов. В результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал", - сказано в сводке.

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