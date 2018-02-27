События

17:23 27.02.2018

Львовского областного военкома оштрафовали за обнародование списков призывников

Лычаковский районный суд г.Львов оштрафовал львовского областного военного комиссара Александра Тищенко за публикацию списка призывников, которые по мнению комиссара, уклонялись от призыва на военную службу.

Как следует из постановления суда от 19 февраля, обнародованного в Едином реестре судебных решений, в суд обратился Львовский региональный офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. В постановлении суда указано, что публикация фамилий и персональных данных 15-и тыс. призывников на странице областного военкома в соцсети Фейсбук привела к нарушению их прав.

Постановление вынесено в отсутствие военкома, который не явился на заседание.

Как указано в тексте судебного решения, суд признал военного комиссара в нарушении ч. 4 ст. 188-39 Кодекса Украины об административных нарушениях (несоблюдение порядка защиты персональных данных) и оштрафовал его на 5,1 тыс грн.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Как сообщалось, списки 15 тыс. призывников из Львовской области были обнародованы военным комиссаром в конце ноября минувшего года.

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