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17:20 27.02.2018

В Харьковской области дорожные и коммунальные службы переходят на усиленный режим

В Харьковской области дорожные и коммунальные службы переходят на усиленный режим

В ближайшие дни в Харьковской области ожидается резкое ухудшение погодных условий, в связи с чем дорожные и коммунальные службы переходят на работу в усиленном режиме, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

По информации Харьковского гидрометцентра, вечером 27 февраля в южных районах области начнется снегопад. 28 февраля - 1 марта на всей территории региона ожидается сильный снег, метель, на дорогах - гололед и снеговые заносы. Ветер - до 25 м/с.

"На данный момент в южных районах области уже усилились порывы ветра. Они будут сопровождаться обильным снегопадом. Главой области Юлией Светличной поставлена задача активизировать все резервы для оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации", - цитирует пресс-служба заместителя главы Харьковской облгосадминистрации Евгения Шахненко.

По информации заместителя начальника Службы автомобильных дорог Харьковской области Сергея Пляки, наиболее вероятны заносы на дорогах Купянского района, в направлении на Симферополь, в Нововодолажском и Красноградском районах, в Киевском направлении - в районе села Снежков.

Всего, по словам С.Пляки, к расчистке дорог области готовы 742 единицы спецтехники, еще 480 могут быть задействованы дополнительно в случае необходимости. Он также утверждает, что дорожники располагают достаточными запасами песчано-соляной смеси, а запаса горючего хватит на первые 6 дней работы в усиленном режиме.

По данным начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Александра Волобуева, в области готовы к работе в условиях непогоды 375 стационарных и 12 передвижных пунктов обогрева.

По информации директора департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ОГА Сергея Магдисюка, в подразделениях газоснабжения, тепло- и водообеспечения дежурят 347 аварийных бригад, подготовлено 484 единицы основной и 52 единицы вспомогательной техники. К ликвидации возможных порывов на линиях электропередачи готовы 206 ремонтных бригад "Харьковоблэнерго".

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