События

04:27 27.02.2018

Экс-гендиректор ММК им. Ильича "Метинвеста" возглавил исполком РПУ Ляшко

Экс-гендиректор ММК им. Ильича "Метинвеста" возглавил исполком РПУ Ляшко

Бывший генеральный директор Мариупольского металлургического комбината им. Ильича (ММК, Донецкая обл.), входящего в группу "Метинвест", Юрий Зинченко возглавил исполнительный комитет Радикальной партии Украины (РПУ, Олега Ляшко).

"Еще будучи генеральным директором ММКИ я наблюдал за тем, как Радикальная партия Олега Ляшко отстаивает интересы промышленности и простых украинцев. И (...)я присоединился к команде Олег Ляшко для того, чтобы вместе отстаивать интересы Украины, промышленности, развивать экономику страны и по настоящему заботится о благосостоянии простых украинцев по всей стране от Донбасса до Закарпатья. Я ухожу в большую политику служить народу Украины", - написал Ю. Зинченко на своей странице в Facebook.

После освобождения Ю. Зинченко с должности гендиректора ММК им. Ильича 8 сентября 2017 года, он занимал должность директора департамента технического сервиса операционной дирекции в компании "Метинвест".

ММК им.Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

РПУ лоббирует интересы металлургии, в частности - по ее инициативе были продлены пошлины на экспорт металлолома.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Метинвест" в ноябре резко ухудшил финпоказатели

ЕМЗ – на грани остановки из-за нехватки сырья из-за блокирования железной дороги

Генпрокуратура вызывает Ляшко и депутатов его фракции на допрос из-за заявления политика о предложении взятки в $50 млн, он игнорирует повестки

ММК им. Ильича освоил новый сортамент холоднокатаного проката для потребителей Турции, осваивает г/к прокат для Польши

"Метинвест" за 10 лет инвестировал в модернизацию производства предприятий $5,5 млрд – гендиректор

Суд по банкротствам штата Делавэр предварительно одобрил временный мораторий на погашение еврооблигаций "Метинвеста"

Высокий суд Англии и Уэльса одобрил временный мораторий на погашение еврооблигаций "Метинвеста"

"Метинвест" поможет жителям Сартаны в восстановлении домов, разрушенным в результате обстрела боевиками

Украинских военных позиций на Авдеевском коксохимзаводе нет, заявляют в СЦКК

Авдеевский КХЗ вновь подвергся обстрелу, ранены сотрудники - "Метинвест"

ПОСЛЕДНЕЕ

За минувшие сутки боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ, трое получили ранения

Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию об ответственности Ирана за поставки оружия в Йемен

Число жертв землетрясения в Папуа-Новой Гвинее превысило 30 человек

В Украине арестовали создателя Avalanche, разыскиваемого в 30 странах мира

Парубий допускает, что закон об Антикоррупционном суде может быть принят в первом чтении уже на этой неделе

Досрочные парламентские выборы "остановят" страну на год и оставят ее без Антикоррупционного суда, ЦИК и решения других вопросов

Канадская оппозиционная партия пообещала признать Иерусалим столицей Израиля в случае своей победы на выборах

Полиция ищет троих злоумышленников, похитивших у киевлянина 4 млн грн на автозаправке

Отдельные элементы автоматизированной системы управления армией уже работают в тестовом режиме

Боевики обстреляли поселок Подлесное, один из снарядов пропал в жилой дом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА