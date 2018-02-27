Экс-гендиректор ММК им. Ильича "Метинвеста" возглавил исполком РПУ Ляшко

Бывший генеральный директор Мариупольского металлургического комбината им. Ильича (ММК, Донецкая обл.), входящего в группу "Метинвест", Юрий Зинченко возглавил исполнительный комитет Радикальной партии Украины (РПУ, Олега Ляшко).

"Еще будучи генеральным директором ММКИ я наблюдал за тем, как Радикальная партия Олега Ляшко отстаивает интересы промышленности и простых украинцев. И (...)я присоединился к команде Олег Ляшко для того, чтобы вместе отстаивать интересы Украины, промышленности, развивать экономику страны и по настоящему заботится о благосостоянии простых украинцев по всей стране от Донбасса до Закарпатья. Я ухожу в большую политику служить народу Украины", - написал Ю. Зинченко на своей странице в Facebook.

После освобождения Ю. Зинченко с должности гендиректора ММК им. Ильича 8 сентября 2017 года, он занимал должность директора департамента технического сервиса операционной дирекции в компании "Метинвест".

ММК им.Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

РПУ лоббирует интересы металлургии, в частности - по ее инициативе были продлены пошлины на экспорт металлолома.