Число жертв землетрясения в Папуа-Новой Гвинее превысило 30 человек

В результате серии землетрясений в воскресенье-понедельник в Папуа-Новой Гвинее погиб, по предварительным данным, 31 человек, сообщила местная газета Post Courier.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в ночь на понедельник по местному времени, в течение понедельника зафиксировано несколько афтершоков, самый мощный - магнитудой 6,3.

Власти пока воздерживаются от публикации данных о жертвах стихийного бедствия, поскольку не могут получить информацию с мест из-за серьезных проблем со связью.

Как планируется, правительственная комиссия должна во вторник прибыть в пострадавшие от толчков районы для оценки ситуации на месте. В состояние готовности к оказанию помощи в ликвидации последствий землетрясения приведена армия, сообщают СМИ.

Как сообщалось, землетрясение вызвало перебои в производстве нефтегазовых компаний.

Компания ExxonMobil Corp сообщила, что закрыла завод по кондиционированию газа, находящийся в непосредственной близости от эпицентра землетрясения. О приостановке производства проинформировала также нефтегазовая компания Oil Search.