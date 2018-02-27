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01:59 27.02.2018

В Украине арестовали создателя Avalanche, разыскиваемого в 30 странах мира

В Украине арестовали создателя Avalanche, разыскиваемого в 30 странах мира

       Октябрьский районный суд Полтавы арестовал подозреваемого в создании киберсети Avalanche Геннадия Капканова на два месяца, сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

      "60 суток содержания под стражей безальтернативно для неуловимого полтавского хакера Геннадия Капканова, организатора международной, мошеннической киберсети Avalanche - не надо было больше года от киберполиции скрываться с поддельным паспортом" – написал А.Шевченко на своей странице в микроблоге Твиттер.

      30 ноября 2016 года полицейские провели международную спецоперацию по ликвидации киберсети, в это же время в Полтаве правоохранители задержали и организатора Avalanche - 33-летнего местного жителя.

      1 декабря 2016 года Октябрьский районный суд г.Полтавы рассмотрел ходатайство представителя Генеральной прокуратуры Украины об его аресте, однако суд отказал в выборе именно такой меры пресечения. После этого подозреваемый исчез из зала суда, позже его объявили в международный розыск.

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Интерфакс-Украина
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