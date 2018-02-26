Досрочные парламентские выборы "остановят" страну на год и оставят ее без Антикоррупционного суда, ЦИК и решения других вопросов

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что теоретически возможный сценарий досрочных парламентских выборов в Украине снимет с повестки дня рассмотрения парламентом вопросов создания Антикоррупционого суда, формирования нового состава Центризбиркома, снятия депутатской неприкосновенности и ряда других реформ.

"И это минимум на полгода – при условии, что быстро и оперативно заработает новый парламент. А если нас будут ждать долгие "спикериады" (избрание председателя Верховной Рады), то это может длиться и до года. Это фактически "остановить" страну на год, оставить без Антикоррупционного суда, без ЦИК, без нового Избирательного кодекса и снятия депутатской неприкосновенности", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

А.Парубий убежден, что Украине сейчас необходима стабильная работа парламента, а не "политика, противостояние и поиск рейтингов".