События

20:57 26.02.2018

Полиция ищет троих злоумышленников, похитивших у киевлянина 4 млн грн на автозаправке

Полиция ищет троих злоумышленников, похитивших у киевлянина 4 млн грн на автозаправке

Трое злоумышленников похитили ноутбук и сумку с деньгами у жителя г.Киева на одной из автозаправочных станций на ул.Большой Кольцевой в Соломенском районе столицы в понедельник вечером, после чего скрылись на внедорожнике, сообщает отдел коммуникации полиции Киева

Информация о происшествии поступила правоохранителям около 18:00. "По словам 24-летнего потерпевшего правоохранители выяснили: припарковав свой "БМВ" на территории АЗС, мужчина пошел по своим делам. В течение 20 минут трое неизвестных, разбив стекло передних дверей автомобиля, похитили ноутбук и сумку с деньгами, в которой находились 4 млн гривень. При этом злоумышленники повредили одно колесо машины и исчезли с места на "Порше Кайен", - говорится в сообщении.

В настоящее время полиция проводит первоочередные следственные действия, направленные на розыск и задержание злоумышленников.

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