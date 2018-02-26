События

20:33 26.02.2018

Боевики обстреляли поселок Подлесное, один из снарядов пропал в жилой дом

Боевики обстреляли поселок Подлесное, один из снарядов пропал в жилой дом

Незаконные вооруженные формирования обстреляли вечером в понедельник поселок Подлесное Попяснянского района Луганской области, применив запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 152 мм, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Один из снарядов попал в дом, однако никто из местных жителей не пострадал. "В результате попадания частично разрушен фундамент и перекрытия крыши, выбиты окна", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

Всего было насчитано 12 воронок, по предварительным выводам, от 152-мм снарядов. Огонь велся ориентировочно по направлению от неподконтрольного правительству г.Первомайск.

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