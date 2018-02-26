События

18:46 26.02.2018

В Киев из-за непогоды 27 февраля могут ограничить въезд крупногабаритного транспорта

В Киев из-за непогоды 27 февраля могут ограничить въезд крупногабаритного транспорта

В связи с возможным ухудшением погодных условий во вторник, 27 февраля, возможно ограничение въезда большегрузного и крупногабаритного транспорта в украинскую столицу, сообщает Киевская городская государственная администрация.

Городская власть просит водителей учесть эту информацию, планируя маршруты, а также просит киевлян в случае ухудшения погодных условий не пользоваться личным автотранспортом, предоставляя преимущество общественному. "Автомобили, которые будут мешать расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы", - говорится в сообщении.

27 февраля в Киеве ожидаются вьюга, на дорогах гололедица, днем порывы ветра 15-20 м/с. По прогнозу синоптиков, во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем - снег, вьюга, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура ночью 17-19°, днем 10-12° мороза.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Полиция ищет троих злоумышленников, похитивших у киевлянина 4 млн грн на автозаправке

В Киеве полиция задержала иностранца, находящегося в международном розыске за покушение на убийство

Студенты и педагоги медуниверситета Богомольца объявили бессрочную забастовку

Луценко пообщался с активистами, которые пикетировали его дом

Вандалы украли бронзовые гирлянды с памятника Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве

Движение по Южному мосту частично ограничат в ночь на 26 февраля

В Киеве в коммунальную собственность вернули кинотеатр "Тампере"

Модернизация наружного освещения в Киеве повысит безопасность на улицах и сэкономит бюджет

Обвинительный акт в отношении злоумышленницы, похитившей ребенка в Киеве, направлен в суд

Подрядчики дают 5 лет гарантии на отремонтированные дороги в Киеве - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

За минувшие сутки боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ, трое получили ранения

Экс-гендиректор ММК им. Ильича "Метинвеста" возглавил исполком РПУ Ляшко

Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию об ответственности Ирана за поставки оружия в Йемен

Число жертв землетрясения в Папуа-Новой Гвинее превысило 30 человек

В Украине арестовали создателя Avalanche, разыскиваемого в 30 странах мира

Парубий допускает, что закон об Антикоррупционном суде может быть принят в первом чтении уже на этой неделе

Досрочные парламентские выборы "остановят" страну на год и оставят ее без Антикоррупционного суда, ЦИК и решения других вопросов

Канадская оппозиционная партия пообещала признать Иерусалим столицей Израиля в случае своей победы на выборах

Отдельные элементы автоматизированной системы управления армией уже работают в тестовом режиме

Боевики обстреляли поселок Подлесное, один из снарядов пропал в жилой дом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА