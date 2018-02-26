События

18:26 26.02.2018

С начала суток в зоне АТО ранены трое украинских военных – штаб

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранение в понедельник вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток зафиксировано 4 обстрела позиций Вооруженных сил Украины со стороны оккупантов. Вследствие вражеского огня ранение получили трое военнослужащих", - говорится в сводке по состоянию на 18:00 понедельника на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

В сообщении отмечается, что, несмотря на небольшое количество обстрелов, боевики продолжают провокации к боевым противостояниям на некоторых участках линии разграничения. "На донецком направлении, на приморском участке нашей обороны, противник вел огонь из 82-мм минометов вблизи Лебединского. Минометы калибра 120-мм захватчики применили по опорным пунктам сил АТО возле населенного пункта Пески. В районе Каменки враг обстрелял украинских защитников из стрелкового оружия", - информируют в штабе.

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Интерфакс-Украина
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