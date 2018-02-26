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17:46 26.02.2018

Прованський чебрець внесено до європейського реєстру захищених географічних позначень

Ще один французький продукт з'явився в європейському реєстрі захищених географічних показників (PGI): прованський чебрець.

Як повідомляється в комюніке Єврокомісії, у понеділок вона схвалила відповідну заявку Франції.

Прованський чебрець (Thym de Provence), як випливає з назви, зростає в Провансі на південному сході Франції і характеризується більш сильним і гострим ароматом і смаком порівняно з іншим так званим "солодким" чебрецем.

Виробники цієї пряної трави мають давню традицію збору дикого чебрецю і практикують старовинні методи сушки, сортування і зв'язування пучків чебрецю.

Присутність чебрецю в Провансі, а також ароматичні та смакові особливості маслинового чебрецю часто згадуються в літературі, від Плінія Старшого в першому столітті нашої ери до Марселя Паньоля.

В європейській базі даних захищених найменувань (DOOR) записано понад 1420 унікальних за своїми властивостями продуктів.

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Интерфакс-Украина
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