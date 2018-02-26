В Запорожской области с 27 февраля до конца недели ожидаются сильные вьюги и сильный мороз - ГСЧС

В Запорожской области со вторника, 27 февраля, значительно усложнятся погодные условия из-за серии южных циклонов, в связи с чем спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям заступили на усиленный вариант несения службы.

Как сообщает Главное управления ГСЧС в Запорожской области, непогода удержится до конца текущей недели по всему региону, особенно сложная ситуация ожидается в Бердянском, Приазовском, Приморском, Акимовском, Мелитопольском, Пологовском районах.

Уже 27 февраля в области ожидается снег, сильные вьюги, усиление ветра, а также мороз от 7 градусов мороза днем до 15 градусов мороза ночью. 1 марта циклоны принесут сильные осадки, ветер до 25 м/с, снежные переметы, гололедицу, налипание мокрого снега на ветки деревьев и электропровода.

В настоящее время в готовность приводится тяжелая инженерная техника, которая будет задействована в случае усложнения погодных условий.

В облуправлении ГСЧС обратилось к жителям области с просьбой воздержаться в указанное время от поездок на большие расстояния, быть осторожными во время нахождения на улице, к водителям - контролировать скорость своего автомобиля, а также укомплектовать транспортное средство лопатой, тросом, запасом горючего, термосом с горячим чаем, одеялом, заряженным мобильным телефоном, что может пригодиться в случае чрезвычайной ситуации на заснеженных дорогах.