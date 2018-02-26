События

17:43 26.02.2018

В Запорожской области с 27 февраля до конца недели ожидаются сильные вьюги и сильный мороз - ГСЧС

В Запорожской области с 27 февраля до конца недели ожидаются сильные вьюги и сильный мороз - ГСЧС

В Запорожской области со вторника, 27 февраля, значительно усложнятся погодные условия из-за серии южных циклонов, в связи с чем спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям заступили на усиленный вариант несения службы.

Как сообщает Главное управления ГСЧС в Запорожской области, непогода удержится до конца текущей недели по всему региону, особенно сложная ситуация ожидается в Бердянском, Приазовском, Приморском, Акимовском, Мелитопольском, Пологовском районах.

Уже 27 февраля в области ожидается снег, сильные вьюги, усиление ветра, а также мороз от 7 градусов мороза днем до 15 градусов мороза ночью. 1 марта циклоны принесут сильные осадки, ветер до 25 м/с, снежные переметы, гололедицу, налипание мокрого снега на ветки деревьев и электропровода.

В настоящее время в готовность приводится тяжелая инженерная техника, которая будет задействована в случае усложнения погодных условий.

В облуправлении ГСЧС обратилось к жителям области с просьбой воздержаться в указанное время от поездок на большие расстояния, быть осторожными во время нахождения на улице, к водителям - контролировать скорость своего автомобиля, а также укомплектовать транспортное средство лопатой, тросом, запасом горючего, термосом с горячим чаем, одеялом, заряженным мобильным телефоном, что может пригодиться в случае чрезвычайной ситуации на заснеженных дорогах.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Спасатели помогли вытянуть из сугроба автобус с 19 иностранцами в Киевской области

Для координации работ по ликвидации последствий аварии на теплостях Харькова в город вылетели замглавы Минрегиона и первый замглавы ГСЧС

В Киеве спасатели достали из Днепра тело женщины

На Контрактовой площади нашли 152-мм артснаряд времен Второй мировой

Кабмин ввел должность третьего замглавы ГСЧС

В Одессе обрушилась стена 2-этажного жилого дома, хозяйку квартиры достали из-под завалов невредимой

В Валках в результате пожара два человека погибли, трое пострадали

В Днепропетровской области нашли тела пяти людей

Посетители гостиницы на Дерибасовской в Одессе эвакуированы из-за возгорания в кафе

В Тернополе в результате пожара пострадала работница архива

ПОСЛЕДНЕЕ

Немногочисленные пикетчики облили краской забор Генконсульства РФ в Одессе

В Киев из-за непогоды 27 февраля могут ограничить въезд крупногабаритного транспорта

С начала суток в зоне АТО ранены трое украинских военных – штаб

Прованський чебрець внесено до європейського реєстру захищених географічних позначень

Граждане РФ присутствовали на митинге в Симферополе 26 февраля 2014 года - прокурор АРК Мамедов

В США выявили взаимосвязь между числом беременных и рецессией

Нидерланды могут отказать Генпрокуратуре во взятии образцов голоса Саакашвили – адвокат

В Киеве полиция задержала иностранца, находящегося в международном розыске за покушение на убийство

Турция отправила спецназ в Африн для подготовки к "новому сражению"

Около 20 участников АТО из Днепропетровской области в этом году пройдут реабилитацию в Литве - глава ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА