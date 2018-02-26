В Киеве полиция задержала иностранца, находящегося в международном розыске за покушение на убийство

Сотрудники полиции задержали в Киеве иностранца с наркотиками, который при попытке проверки документов брызнул в лицо правоохранителю из газового баллончика, злоумышленник находился в международном розыске.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, злоумышленник находился на станции метро "Харьковская" вместе с товарищем, во время проверки документов он брызнул из газового баллончика в лицо полицейскому и пытался убежать. Через несколько минут нарушителя задержали коллеги правоохранителя, а его товарищ убежал.

Как сообщил врио начальника управления полиции в метрополитене Юрий Чмырь, в карманах у мужчины полицейские обнаружили три пакета с кристаллообразным веществом, похожим на наркотики. "Правонарушителем оказался 24-летний уроженец соседнего государства. Он пояснил, что нашел наркотики и решил оставить себе для собственного употребления", - отметил полицейский. Экспертные исследования подтвердили, что изъятое вещество является запрещенным психотропом.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2. ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, на правонарушителя составлен протокол по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях и вынесено решение суда - 10 суток административного ареста.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что задержанный мужчина вместе с товарищем, которому удалось убежать, находятся в международном розыске за совершение тяжкого преступления - покушение на убийство по предварительному сговору группой лиц.

Чтобы избежать наказания на родине, мужчины незаконно пересекли границу и проживали на территории Украины с поддельными документами.

В настоящее время решается вопрос о дальнейшем проведении экстрадиции.