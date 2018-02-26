Около 20 участников АТО из Днепропетровской области в этом году пройдут реабилитацию в Литве - глава ОГА

Реабилитационно-оздоровительный курс в Литве в 2078 году пройдут около 20 участников АТО, которые проживают в Днепропетровской области, сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко.

"Комплексная реабилитация АТОшников – одна из первоочередных задач президента Украины Петра Порошенко. Бойцы области оздоравливаются в санаториях, лечатся в реабилитационном центре. Организуем для них образовательные курсы, спортивные турниры, танцевальные вечера. Поддерживают и европейские партнеры. Уже три года подряд раненых на реабилитацию регулярно принимает Литва", – сказал В.Резниченко журналистам в понедельник.

По его словам, уже сейчас двое бойцов находятся в Литве и проходят реабилитационный. Еще двое отправятся на реабилитацию в начале марта.

Как сообщалось военные, пострадавшие на Донбассе во время вооруженного конфликта, проходят реабилитацию в военном госпитале города Друскининкай. Медицинское учреждение специализируется на травмах опорно-двигательного аппарата. Продолжительность реабилитационного курса каждому бойцу определяют индивидуально.

Реализация проекта стала возможна совместным усилиям Днепропетровской облгосадминистрации, Почетного консульство Литвы в Днепре и Министерства здравоохранения Литвы. Все расходы на реабилитацию участников АТО взяла на себя Литва.

За последние три года в Литве прошли восстановление почти 150 участников АТО из Днепропетровской области.