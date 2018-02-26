События

16:40 26.02.2018

Около 20 участников АТО из Днепропетровской области в этом году пройдут реабилитацию в Литве - глава ОГА

Реабилитационно-оздоровительный курс в Литве в 2078 году пройдут около 20 участников АТО, которые проживают в Днепропетровской области, сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко.

"Комплексная реабилитация АТОшников – одна из первоочередных задач президента Украины Петра Порошенко. Бойцы области оздоравливаются в санаториях, лечатся в реабилитационном центре. Организуем для них образовательные курсы, спортивные турниры, танцевальные вечера. Поддерживают и европейские партнеры. Уже три года подряд раненых на реабилитацию регулярно принимает Литва", – сказал В.Резниченко журналистам в понедельник.

По его словам, уже сейчас двое бойцов находятся в Литве и проходят реабилитационный. Еще двое отправятся на реабилитацию в начале марта.

Как сообщалось военные, пострадавшие на Донбассе во время вооруженного конфликта, проходят реабилитацию в военном госпитале города Друскининкай. Медицинское учреждение специализируется на травмах опорно-двигательного аппарата. Продолжительность реабилитационного курса каждому бойцу определяют индивидуально.

Реализация проекта стала возможна совместным усилиям Днепропетровской облгосадминистрации, Почетного консульство Литвы в Днепре и Министерства здравоохранения Литвы. Все расходы на реабилитацию участников АТО взяла на себя Литва.

За последние три года в Литве прошли восстановление почти 150 участников АТО из Днепропетровской области.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Немногочисленные пикетчики облили краской забор Генконсульства РФ в Одессе

В Киев из-за непогоды 27 февраля могут ограничить въезд крупногабаритного транспорта

С начала суток в зоне АТО ранены трое украинских военных – штаб

Прованський чебрець внесено до європейського реєстру захищених географічних позначень

В Запорожской области с 27 февраля до конца недели ожидаются сильные вьюги и сильный мороз - ГСЧС

Граждане РФ присутствовали на митинге в Симферополе 26 февраля 2014 года - прокурор АРК Мамедов

В США выявили взаимосвязь между числом беременных и рецессией

Нидерланды могут отказать Генпрокуратуре во взятии образцов голоса Саакашвили – адвокат

В Киеве полиция задержала иностранца, находящегося в международном розыске за покушение на убийство

Турция отправила спецназ в Африн для подготовки к "новому сражению"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА