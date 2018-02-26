Полиция возбудила дело за использование красных флагов нацгвардейцами на массовых мероприятиях в Кривом Роге – СМИ

Полиция в г.Кривой Рог (Днепропетровская обл.) открыла уголовное производство из-за использования красных коммунистических флагов военнослужащими Национальной гвардии Украины на мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких оккупантов, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на городскую полицию.

По информации издания, полиция открыла производства по ч.1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического тоталитарных режимов).

"22 февраля в Кривом Роге на мероприятиях по случаю 74-летия освобождения города от немецкой оккупации были использованы красные флаги. По словам организаторов, это были оригиналы боевых знамен - музейные экспонаты, которые не подпадают под действие законов "о декоммунизации". Однако в соцсетях пользователи выражали возмущение", - пишет издание.