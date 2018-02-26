Украинские полицейские завершили расследование покушения на убийство молдавского политика

Сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции завершили досудебное расследование в уголовном производстве по фактам совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений в отношении четырех членов вооруженной банды, которые весной 2017 года намеревались совершить убийство бывшего первого вице-спикера Молдовы.

"Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), ч.3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.4 ст. 189 (вымогательство), п.п. 6, 9, 12 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч.5 ст. 185 (кража), ч.2 ст.15 п.п. 5, 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, из корыстных побуждений, по заказу, по предварительному сговору группой лиц), ч.3 ст. 307, ч.3 ст.28 ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины", - сообщает в понедельник пресс-служба Нацполиции Украины.

В ведомстве отметили, что в ходе следствия было установлено, что кроме покушения на убийство задержанные непосредственный лидер (45-летний уроженец Таджикистана) и трое участников его банды (киевляне 1984, 1994 и 1993 годов рождения), также причастны к ряду тяжких и особо тяжких преступлений на территории Украины. Среди них - похищение человека, разбойное нападение и убийство. За организацию убийства бывшего первого вице-спикера Молдовы злоумышленники должны были получить $200 тыс.

"В то же время правоохранительными органами Республики Молдова завершено расследование в отношении еще 7 человек - соисполнителей и пособников заказного убийства молдавского политика", - говорится в сообщении.