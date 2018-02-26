События

06:01 26.02.2018

Полицейские в Донецкой области остановили наркотрафик амфетамина с территории ОРДО

Правоохранители в Донецкой области прекратили поставки наркотиков из захваченной Макеевки, сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

"В сентябре прошлого года оперативникам поступила информация о том, что на украинскую территорию с временно оккупированной Макеевки поступает амфетамин, преимущественно почтовыми отправлениями. При документировании факта сбыта выяснилось, что поставкой занималась жительница 1982 года рождения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что клиентскую базу фигурантка подбирала с помощью сети интернет. Знакомилась с потенциальными покупателями, в разговоре предлагала запрещенный товар, а дальше отправляла заказ по адресам их проживания. Только в качестве исключения передавала наркотик из рук в руки.

Правоохранители отметили, что во время очередной такой передачи наркоторговку задержали.

"Сейчас подозреваемая сотрудничать с правоохранителями отказывается. Несмотря на это, обыску и другие неотложные оперативные и следственные мероприятия продолжаются", – сообщили в полиции.

В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.307 "Сбыт наркотических средств в крупных размерах" Уголовного кодекса Украины.

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