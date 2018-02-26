Полиция британского города Лестера просит не спекулировать на инциденте с обрушением здания и пожаром

Взрыв и проследовавшие за ним обрушение здания и пожар в городе Лестере не носят признаков террористического акта, считает местная полиция, и обращается с просьбой к СМИ и гражданам не спекулировать в связи с инцидентом.

"Причина взрыва станет предметом совместного расследования полиции и городской пожарной службы", - отмечается в заявлении полиции Лестера.

В нем говорится: "Мы просим СМИ и общественность не спекулировать на обстоятельствах вокруг инцидента. На настоящий момент нет признаков того, что он был связан с терроризмом".

В результате взрыва и пожара в воскресенье вечером, по поступающей от медиков информации, пострадали не менее шести человек, они госпитализированы.