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03:03 26.02.2018

Студенты и педагоги медуниверситета Богомольца объявили бессрочную забастовку

Студенты и трудовой коллектив Национального медицинского университета имени Богомольца объявили бессрочную забастовку, сообщается в воскресенье вечером на странице вуза в Facebook.

"Забастовка объявлена в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А.А. Богомольца", – говорится в сообщении.

"Начиная с понедельника, 26 февраля 2018, учебный процесс и научная деятельность в НМУ имени А.А.Богомольца полностью останавливаются на неопределенное время, а все помещения Университета недоступны для посетителей за исключением помещений клиник, где лечатся пациенты", – заявили представители медуниверситета.

Отмечается, что забастовку объявил забастовочный комитет, в который вошли со стороны студенчества представители студенческого парламента университета, студенческого ОО "Студенческое доверие", студенческий профком, и студенческий актив. Со стороны трудового коллектива НМУ им.Богомольца деканы и проректоры, профсоюзный комитет университета.

Забастовщики требуют от президента Украины Петра Порошенка вмешаться в сложившуюся ситуацию, от председателя Верховной Рады и премьер-министра – "немедленно создать комиссию по расследованию злоупотреблений руководством Минздрава" и "на время такого расследования отстранить от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяну Супрун и ее заместителей".

Кроме того, забастовщики требуют от У.Супрун отмены приказа об отстранении ректора НМУ им.Богомольца Екатерины Амосовой и назначить и.о. ректора университета Михаила Захараша, а также обеспечить проведение интегрированного лицензированного экзамена Шаг1. Стоматология.

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