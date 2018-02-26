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02:01 26.02.2018

Верховный суд РФ рассмотрит жалобу Собчак на решение о законности регистрации Путина кандидатом в президенты

Апелляционная инстанция Верховного суда России в понедельник рассмотрит жалобу кандидата в президенты РФ Ксении Собчак на решение о признании законными действий Центральной избирательной комиссии, зарегистрировавшей Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства.

16 февраля первая инстанция Верховного суда России отказала в удовлетворении требования К.Собчак о признании незаконной регистрации В.Путина в качестве кандидата на выборах главы государства.

Как считает К.Собчак, В.Путин не имеет права по Конституции выдвигаться на эту должность, так как занимал ее уже два срока подряд. В связи с этим она просила ВС РФ признать незаконным и отменить решение Центральной избирательной комиссии РФ от 6 февраля 2018 года о регистрации В.Путина кандидатом в президенты Российской Федерации".

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