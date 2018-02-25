События

23:57 25.02.2018

Сотрудники полиции выдворили из Украины "криминального авторитета" по прозвищу "Хасан"

Сотрудники полиции выдворили из Украины "криминального авторитета" по прозвищу "Хасан"

Сотрудники управления уголовного розыска полиции Киевщины совместно с коллегами из департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины в г.Вышгород задержали 56-летнего гражданина РФ, который является "авторитетом" в криминальных кругах и который дестабилизировал криминогенную обстановку в Украине.

Как сообщила пресс-служба главного управления Национальной полиции в Киевской области, 56-летний гражданин РФ Домбаев Заур Зелихманович проживал в Украине без разрешительных документов. Является членом незаконных вооруженных формирований и влиял на дестабилизацию и ухудшение криминогенной обстановки.

Кроме того, злоумышленник устанавливал контроль за противоправной деятельностью организованных преступных группировок, которые совершают тяжкие и особо тяжкие (резонансные) преступления и принимал непосредственное участие в их совершении.

"Иностранец развивал преступные традиции, идеи, взгляды с целью привлечения к преступной деятельности молодежи. Также материально поддерживал осужденных, освобожденных из мест лишения свободы и влиял на них. Поддерживает тесные связи с лидерами организованных преступных группировок, действующих на территории нескольких регионов, а также координирует и согласовывает свои действия с лицами криминогенной среды и с ворами в законе", – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители задержали злоумышленника в г.Вышгород в ходе проведения общегосударственных профилактических мероприятий "Мигрант".

После задержания нелегала принудительно выдворили с запретом въезда на территорию Украины на протяжении 3-х лет. Мужчину депортировали в Россию 23 февраля поездом "Киев-Москва".

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