Луценко пообщался с активистами, которые пикетировали его дом

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вышел к активистам, которые с субботы, 24 февраля, пикетировали его дом с требованием об освобождении арестованного в декабре соратника Михэила Саакашвили Севериона Дангадзе, сообщила пресс-служба "Руха новых сил".

Активисты заявили, что во вторник в суде будут требовать освобождения С.Дангадзе.

"Можете требовать сколько угодно... По этой статье (государственная измена) ему светит до 8 лет", – резюмировал Ю.Луценко.

Кроме того, пикетчики заверили Ю.Луценка, что "будет запрос народа, и военные придут, подождите". Однако, на это заявление генпрокурор ответил, что всегда к нему готов.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права внесения залога соратника лидера партии "Рух новых сил" М.Саакашвили С.Дангадзе.