К полудню понедельника планируется восстановить теплоснабжение во всех жилых домах

Школы и детские садики, оставшиеся в воскресенье без тепла из-за аварий на теплотрассах в Харькове, в понедельник будут работать в штатном режиме, сообщил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

"У нас на территории, где было отключение, 10 школьных и дошкольных учреждений (школы и детские садики). Мы рассчитываем, что не будем прекращать занятия завтра, потому что с учетом теплового режима, который сейчас имеет место в этих учебных заведениях, и того, что будем набирать температурный режим, то мы выходим на нормальный температурный режим для того, чтобы не прекращать занятия", - сказал И.Терехов журналистам в воскресенье вечером.

По его словам, планируется, что к утру тепловики закончат замену участка теплотрассы, где образовалась трещина.

"Нам, наконец, удалось уточнить четко, где у нас порыв на тепловой трассе, там образовалась трещина порядка полутора метров по длине. Мы приняли сейчас решение, что полностью будем менять этот участок теплотрассы. Работы будут вестись, начиная с этой минуты и до того, как мы закончим. Ориентировочно мы думаем эти работы завершить к утру", - сказал И.Терехов.

Он сообщил, что к середине понедельника планируется возобновить подачу тепла во все жилые дома, пострадавшие в результате аварии.

"Сейчас полностью по резервной ветке подан в Немышлянский район теплоноситель. Первым делом будем подключать (уже сейчас идет подключение) больничный комплекс, роддом. Кроме того, будем постепенно запускать детские садики и школы. Что касается Индустриального района, вы знаете, уже запуск идет, школы подключены, детский садик подключен. Включается постепенно жилой фонд, и я думаю, что если все пойдет именно так, как мы планируем, то уже завтра к полудню все 81 жилой дом будем с теплом", - сказал И.Терехов.

Как сообщалось, из-за аварий на магистральной теплосети в субботу и в ночь на воскресенье в Харькове остались без отопления более 650 жилых многоквартирных домов и объектов соцсферы. По состоянию на 7:00 воскресенья без тепла оставались 144 объекта жилой и социально-бытовой сферы (восстановлено 522) в двух районах города, а именно: 129 домов (восстановлено 476), 7 детских садов (восстановлено 14), 5 лечебных учреждений (восстановлено 9) и 3 школы (восстановлено 23).

В воскресенье днем заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуард Кругляк и первый заместитель главы ГСЧС Украины Олег Мельчуцкий вылетели в Харьков для координации работ по ликвидации последствий аварии на системах теплоснабжения.