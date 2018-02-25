События

18:31 25.02.2018

Боец ВСУ погиб, еще один ранен при обстреле боевиками позиций на Донбассе

Боец ВСУ погиб, еще один ранен при обстреле боевиками позиций на Донбассе

На линии соприкосновения сторон на Донбассе в воскресенье полного прекращения огня не наблюдалось и течение дня группировки боевиков продолжили нарушать режим тишины, в результате чего боец ВСУ погиб и еще один был ранен, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В целом с начала суток зафиксировано 5 обстрелов сил АТО со стороны оккупантов. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб украинский воин, еще один защитник получил ранения", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 воскресенья, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фесбук.

На Луганском направлении боевики применили 82-мм минометы по позициям украинских военных неподалеку н.п.Зайцево. Из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал украинские опорные пункты в районе Крымского и н.п.Новолуганское.

На Донецком направлении боевики из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия, вели огонь по военнослужащим ВСУ у Водяного, а из стрелкового оружия - по бойцам у шахты Бутовка.

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