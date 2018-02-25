Вандалы украли бронзовые гирлянды с памятника Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве

Неизвестные похитили бронзовые гирлянды с памятника на могиле поэтессы Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве, сообщает председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

"Накануне, как и в предыдущие годы, к ее могиле на Байковом кладбище пришли писатели, работники Публичной библиотеки имени Леси Украинский, поклонники Лесиного таланта. И буквально остолбенели, увидев разоренный памятник великой поэтессе - от величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри", - написал он в своей странице в соцсети Фейсбук.

По словам М.Сидоржевского, руководство Национального союза писателей Украины намерено обратиться в правоохранительные органы с требованием провести расследование этого преступления.

"Также мы будем обращаться в Министерство культуры с ходатайством о восстановлении памятника", - добавил он.