События

14:23 25.02.2018

Вандалы украли бронзовые гирлянды с памятника Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве

Неизвестные похитили бронзовые гирлянды с памятника на могиле поэтессы Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве, сообщает председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

"Накануне, как и в предыдущие годы, к ее могиле на Байковом кладбище пришли писатели, работники Публичной библиотеки имени Леси Украинский, поклонники Лесиного таланта. И буквально остолбенели, увидев разоренный памятник великой поэтессе - от величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри", - написал он в своей странице в соцсети Фейсбук.

По словам М.Сидоржевского, руководство Национального союза писателей Украины намерено обратиться в правоохранительные органы с требованием провести расследование этого преступления.

"Также мы будем обращаться в Министерство культуры с ходатайством о восстановлении памятника", - добавил он.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Движение по Южному мосту частично ограничат в ночь на 26 февраля

В Киеве в коммунальную собственность вернули кинотеатр "Тампере"

Модернизация наружного освещения в Киеве повысит безопасность на улицах и сэкономит бюджет

Обвинительный акт в отношении злоумышленницы, похитившей ребенка в Киеве, направлен в суд

Подрядчики дают 5 лет гарантии на отремонтированные дороги в Киеве - Кличко

До конца февраля в Киеве ожидаются крепкие морозы, будет работать 44 пункта обогрева

В Киеве с субботы ожидается значительное похолодание

Киевсовет переименовал Московский мост в Северный

На Контрактовой площади нашли 152-мм артснаряд времен Второй мировой

В Киеве в связи с матчем между "Динамо" и "АЕК" будут перекрыты 3 станции метро

ПОСЛЕДНЕЕ

Боец ВСУ погиб, еще один ранен при обстреле боевиками позиций на Донбассе

Спасатели помогли вытянуть из сугроба автобус с 19 иностранцами в Киевской области

Акция памяти Немцова прошла в Москве

До -25° опустится местами температура воздуха в Украине в начале недели

Процесс над Лазаренко в США выходит на финальную стадию, после позитивного решения начнется распределение активов – Енин

Для координации работ по ликвидации последствий аварии на теплостях Харькова в город вылетели замглавы Минрегиона и первый замглавы ГСЧС

Замгенпрокурора Енин: предостережений относительно расследования "дела Маркива" в Италии нет, мы ждем создания совместной группы

В Харькове без тепла остаются 129 объектов

Американская разведка заподозрила Россию в кибератаке против Олимпийских игр в Пхенчхане

На Каменском водохранилище с дрейфующей льдины были сняты 50 рыбаков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА