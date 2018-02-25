В Харькове без тепла остаются 129 объектов

По состоянию на 13.30 воскресенья в Харькове без отопления остается 129 объектов, сообщил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

"129 объектов без тепла - это жилые дома, 7 школ и детских садиков. Областной дом ребенка и родддом отапливаем тепловыми пушками", - сказал И.Терехов корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".

По его словам, работы по устранению аварий продолжаются.

"По Индустриальному району сейчас заполняем (систему - ИФ) полностью, 20-30 минут и, думаю, заполним полностью. Останется 81 дом", - сказал И.Терехов.