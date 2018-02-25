Движение по Южному мосту частично ограничат в ночь на 26 февраля

В связи с ремонтом на Южном мостовом переходе в Киеве движение транспорта в сторону Надднепрянского шоссе будет ограничено с вечера воскресенья до утра понедельника, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 21:00 25 февраля до 7:00 26 февраля в связи с ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта", – говорится в сообщении на сайте мэрии в субботу со ссылкой на Коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

В КК "Киевавтодор" просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.