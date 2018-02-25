События

06:35 25.02.2018

За минувшие сутки боевики 4 раза обстреливали позиции ВСУ, без потерь

За минувшие сутки боевики 4 раза обстреливали позиции ВСУ, без потерь

        За минувшие сутки зафиксировано 4 обстрела укреплений Вооруженных сил Украины, потерь нет, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

      "Российско-оккупационные группировки продолжают нарушать режим тишины, применяя оружие, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

      На луганском направлении боевики применили артиллерийские системы калибра 152-мм по окрестностям населенного пункта Подлесное. С 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов они вели огонь по украинским позициям вблизи Крымского. С гранатометов и стрелкового оружия - обстреливали защитников Лобачева, а из стрелкового оружия боевики провоцировали украинских военнослужащих у Станицы Луганской.

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