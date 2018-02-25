В Донецкой области остановлен транзит амфетамина из оккупированной Макеевки

Правоохранители Донецкой области разоблачили наркотрафик из оккупированной Макеевки, сообщили в пресс-службе полиции Донетчины

В информации подчеркивается, что сотрудниками управления противодействия наркопреступности совместно со следственным управлением ГУНП в Донецкой области при содействии Государственной пограничной службы Украины задокументирован сбыт опасного наркотика в больших размерах.

"В сентябре прошлого года оперативникам поступила информация о том, что на украинскую территорию с временно оккупированной Макеевки поступает амфетамин, преимущественно почтовыми отправлениями. При документировании факта сбыта выяснилось, что поставкой занималась жительница 1982 года рождения", – сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу.

Отмечается, что клиентскую базу фигурантка подбирала с помощью сети Интернет. Знакомилась с потенциальными покупателями, в разговоре предлагала запрещенный товар, а дальше отправляла заказ по адресам их проживания. Только в качестве исключения передавала наркотик из рук в руки.

Правонарушительница задержана во время очередной передачи наркотиков.

"Сейчас подозреваемая сотрудничать с правоохранителями отказывается. Несмотря на это, обыску и другие неотложные оперативные и следственные мероприятия продолжаются", – отметили правоохранители.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 (Сбыт наркотических средств в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают канал поступления амфетамина.