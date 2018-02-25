Трамп заверил, что у России не было на него компромата, и пожаловался на проводимую против его соратников "охоту на ведьм"

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в очередной раз заявил, что у России нет на него компромата.

В "Твиттере" он процитировал телеканал "Фокс-ньюс", отметивший, что "у России никогда не было компрометирующей информации о Дональде Трампе".

"Конечно же. Потому что ничего компрометирующего нет и не было", - отметил он.

Кроме того, президент назвал расследование данных о предполагаемом сговоре его предвыборного штаба с РФ "охотой на ведьм", а также "ужасным нарушением закона".

Наконец, Д.Трамп вновь раскритиковал своего предшественника на посту президента Барака Обаму за неспособность противостоять приписываемым России попыткам повлиять на американские выборы. "И Обама ничего не предпринял в том, что касается России", - написал он.

Противники Д.Трампа неоднократно предполагали, что РФ могла собрать на него компромат, чтобы получить возможность влиять на решения президента США.