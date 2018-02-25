События

03:00 25.02.2018

Топонимическая комиссия рассмотрит вопрос о присвоении школе имени подростка Дидыка, погибшего в теракте возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году

Топонимическая комиссия рассмотрит вопрос о присвоении школе имени подростка Дидыка, погибшего в теракте возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году

        Городской голова Харькова Геннадий Кернес рассмотрел электронную петицию с предложением присвоить имя Даниила Дидыка, погибшего в результате теракта 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта, школе, в которой он учился, и пообещал вынести эту инициативу на рассмотрение топонимической комиссии.

      "Инициативу о присвоении имени Даниила Андреевича Дидика коммунальному учреждению "Харьковская специализированная школа I-III ступеней № 11 с углубленным изучением отдельных предметов Харьковского городского совета Харьковской области" будет внесена на рассмотрение Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды для подготовки соответствующих рекомендаций по этому вопросу", - говорится в ответе Г.Кернеса, опубликованном на официальном сайте Харьковского горсовета.

      22 февраля 2015 года 15-летний Д.Дидык участвовал в шествии по случаю годовщины победы Революции достоинства в Харькове. Он находился вблизи эпицентра взрыва и получил тяжелую черепно-мозговую травму. 23 февраля, не приходя в сознание, Д.Дидык умер.

      6 февраля 2018 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована петиция с предложением присвоить имя подростка школе, в которой он учился. Меньше, чем за 10 дней за петицию проголосовали 5 337 человек.

      13 февраля 2018 года глава Харьковской области Юлия Светличная сообщила, что обратилась к руководству города с просьбой о присвоении имени Даниила Дидыка, погибшего в результате теракта 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта, школе, в которой он учился. По ее мнению, необходимо также установить мемориальную доску в память о Д.Дидыке.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Донецкой области остановлен транзит амфетамина из оккупированной Макеевки

Миссия ОБСЕ обнаружила танки и гаубицы на запрещенной территории в ОРДО

На Евровидение-2018 от Украины поедет MELOVIN

Запрос Генпрокуратуры в Нидерланды о взятии у Саакашвили образцов голоса является нонсенсом - адвокат

Луганское на Донетчине вследствие ночного артобстрела частично осталось без света

Вдоль линии разграничения на Донбассе в субботу днем обстрелов не зафиксировано

В Киеве в коммунальную собственность вернули кинотеатр "Тампере"

За прошедшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

Модернизация наружного освещения в Киеве повысит безопасность на улицах и сэкономит бюджет

Обвинительный акт в отношении злоумышленницы, похитившей ребенка в Киеве, направлен в суд

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп заверил, что у России не было на него компромата, и пожаловался на проводимую против его соратников "охоту на ведьм"

Постпред США при ООН призывает все стороны оказывать давление на Дамаск, чтобы добиться имплементации "гуманитарной" резолюции

Совбез ООН единогласно принял резолюцию о перемирии в Сирии

Юнкер: предложенные саммиту ЕС реформы европейских институтов не противоречат союзным договорам

На Берлинале вручили призы независимых жюри

Почти 290 единиц техники убирают снег в Киеве

В Украине к началу следующей недели похолодает еще больше

Участник АТО хранил дома на Николаевщине патроны, гранату и сигнальные ракеты

В Польше задержали хакера-украинца, в США ему грозит 30 лет тюрьмы

Число жертв двойного теракта в Сомали достигло почти 40 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА