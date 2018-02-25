Топонимическая комиссия рассмотрит вопрос о присвоении школе имени подростка Дидыка, погибшего в теракте возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году

Городской голова Харькова Геннадий Кернес рассмотрел электронную петицию с предложением присвоить имя Даниила Дидыка, погибшего в результате теракта 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта, школе, в которой он учился, и пообещал вынести эту инициативу на рассмотрение топонимической комиссии.

"Инициативу о присвоении имени Даниила Андреевича Дидика коммунальному учреждению "Харьковская специализированная школа I-III ступеней № 11 с углубленным изучением отдельных предметов Харьковского городского совета Харьковской области" будет внесена на рассмотрение Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды для подготовки соответствующих рекомендаций по этому вопросу", - говорится в ответе Г.Кернеса, опубликованном на официальном сайте Харьковского горсовета.

22 февраля 2015 года 15-летний Д.Дидык участвовал в шествии по случаю годовщины победы Революции достоинства в Харькове. Он находился вблизи эпицентра взрыва и получил тяжелую черепно-мозговую травму. 23 февраля, не приходя в сознание, Д.Дидык умер.

6 февраля 2018 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована петиция с предложением присвоить имя подростка школе, в которой он учился. Меньше, чем за 10 дней за петицию проголосовали 5 337 человек.

13 февраля 2018 года глава Харьковской области Юлия Светличная сообщила, что обратилась к руководству города с просьбой о присвоении имени Даниила Дидыка, погибшего в результате теракта 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта, школе, в которой он учился. По ее мнению, необходимо также установить мемориальную доску в память о Д.Дидыке.