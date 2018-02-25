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01:44 25.02.2018

Постпред США при ООН призывает все стороны оказывать давление на Дамаск, чтобы добиться имплементации "гуманитарной" резолюции

Постпред США при ООН призывает все стороны оказывать давление на Дамаск, чтобы добиться имплементации "гуманитарной" резолюции

        Все стороны, имеющие влияние на Дамаск, должны изо всех сил добиваться от него имплементации одобренной в субботу резолюции Совбеза ООН по "гуманитарному" перемирию, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

      "Все те, у кого есть эта возможность, должны оказывать как можно более сильное давление на сирийский режим", - заявила она на заседании СБ ООН после голосования.

      Н.Хейли подчеркнула, что США надеются на немедленную имплементацию новой резолюции, в частности, в обстреливаемом сирийскими правительственными войсками пригороде Дамаска - Восточной Гуте.

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