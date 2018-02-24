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21:24 24.02.2018

Луганское на Донетчине вследствие ночного артобстрела частично осталось без света

Луганское на Донетчине вследствие ночного артобстрела частично осталось без света

        Луганское (Донецкая обл.), после ночного артиллерийского обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований, частично осталось без электроснабжения, пострадали жилые помещения, сообщили в пресс-центра штаба АТО.

      "Вследствие ночного обстрела российско-оккупационными войсками поселка Луганское, что в Донецкой области определенная часть населенного пункта осталась без света. Снаряды вражеской артиллерии калибра 122-мм повредили линию электропередач и вывели из строя электротрансформатор", – сказано в сообщении на странице штаба АТО в Фейсбук в субботу вечером.

      В информации уточняется, что осколками снарядов были повреждены по меньшей мере три дома мирных жителей Луганского. "К счастью, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

      На месте обстрела работали ремонтно-восстановительные бригады электриков, территория вокруг населенного пункта была проверена личным составом пиротехнического отряда ГСЧС Украины.

      Представители военно-гражданского сотрудничества предоставляют местным жителям помощь по ремонту крыш и выбитых окон, а также доставляют им продукты питания и медикаменты.

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