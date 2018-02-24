Луганское на Донетчине вследствие ночного артобстрела частично осталось без света

Луганское (Донецкая обл.), после ночного артиллерийского обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований, частично осталось без электроснабжения, пострадали жилые помещения, сообщили в пресс-центра штаба АТО.

"Вследствие ночного обстрела российско-оккупационными войсками поселка Луганское, что в Донецкой области определенная часть населенного пункта осталась без света. Снаряды вражеской артиллерии калибра 122-мм повредили линию электропередач и вывели из строя электротрансформатор", – сказано в сообщении на странице штаба АТО в Фейсбук в субботу вечером.

В информации уточняется, что осколками снарядов были повреждены по меньшей мере три дома мирных жителей Луганского. "К счастью, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

На месте обстрела работали ремонтно-восстановительные бригады электриков, территория вокруг населенного пункта была проверена личным составом пиротехнического отряда ГСЧС Украины.

Представители военно-гражданского сотрудничества предоставляют местным жителям помощь по ремонту крыш и выбитых окон, а также доставляют им продукты питания и медикаменты.