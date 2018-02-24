События

19:31 24.02.2018

Юнкер: предложенные саммиту ЕС реформы европейских институтов не противоречат союзным договорам

Юнкер: предложенные саммиту ЕС реформы европейских институтов не противоречат союзным договорам

        Итог обсуждения на неформальном саммите ЕС реформирования институтов союза после Brexit сюрпризом не стал, считает председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

      По его мнению, Договор о Европейском союзе на это счет вполне ясен: "Европейский совет предлагает Европейскому парламенту кандидата (на пост главы Еврокомиссии - ИФ), отдавая отчет в результатах выборов".

      "Если этот кандидат не подходит Европейскому парламенту, Европейский совет имеет месяц на то, чтобы представить нового кандидата", - сказал в пятницу вечером на пресс-конференции в Брюсселе после неформального саммита 27 государств-членов ЕС (без Великобритании) Ж.-К.Юнкер, комментируя состоявшиеся дебаты европейских лидеров.

      При этом он отметил, что договор не предусматривает автоматизма избрания кандидата при учете результатов выборов. По его словам, ясно, что государства-члены, Европейский совет и Европейский парламент делят ответственность при назначении председателя Европейской комиссии, но "с небольшим нюансом: договор гласит, что Европейский парламент должен избрать председателя комиссии".

      "Я изложил Европейскому совету свою идею, что стоило бы задаться вопросом, не нужно ли сократить число (европейских - ИФ) комиссаров. Никто не читает договоры. В Лиссабонском договоре сказано, что число комиссаров должно отныне соответствовать 2/3 государств-членов", - напомнил Ж.-К.Юнкер.

      Он добавил, что в решении Европейского совета 2013 года сказано, что Еврокомиссия, которая приступит к своим обязанностям в 2019 году, будет включать "уменьшенное или нет" число членов. То есть Европейский совет должен принять соответствующее решение.

      Ж.-К.Юнкер отметил, что предложенное им на саммите слияние постов председателей Еврокомиссии и Евросовета также "не путч, а применение договора".

      "Это неосуществимо в ближайший раз, но, тем не менее, нужно, чтобы Европейский совет время от времени возвращался к этому вопросу, который не представляет чрезвычайной важности для всего остального", - предложил председатель Европейской комиссии.

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