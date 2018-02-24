События

18:43 24.02.2018

Вдоль линии разграничения на Донбассе в субботу днем обстрелов не зафиксировано

Вдоль линии разграничения на Донбассе в субботу днем обстрелов не зафиксировано

        В субботу вдоль линии соприкосновения сохраняется соблюдение минских договоренностей, обстрелов не зафиксировано, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

      "С начала суток режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения. По состоянию на 18.00 обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано. Подразделения украинской армии строго придерживаются минских договоренностей", – говорится в сводке пресс-центра по состоянию на 18.00 субботы, обнародованной на странице в соцсети Фейсбук.

      В информации подчеркивается, что ситуация в районе проведения АТО находится под контролем Вооруженных сил Украины. Боевые подразделения, выполняющие задачи на первой линии обороны находятся на своих позициях и ведут наблюдение за противником.

      "Сегодня, при содействии офицеров гражданско-военного сотрудничества штаба АТО и представителей украинской стороны СЦКК, восстановлено поврежденное в результате вчерашнего обстрела российскими наемниками из артиллерийских систем калибра 122-мм электро- и газоснабжения до населенного пункта Луганское. Вооруженные силы Украины делают все возможное, чтобы облегчить жизнь гражданскому населению", – сказано в сообщении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Донецкой области остановлен транзит амфетамина из оккупированной Макеевки

Топонимическая комиссия рассмотрит вопрос о присвоении школе имени подростка Дидыка, погибшего в теракте возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году

Миссия ОБСЕ обнаружила танки и гаубицы на запрещенной территории в ОРДО

На Евровидение-2018 от Украины поедет MELOVIN

Запрос Генпрокуратуры в Нидерланды о взятии у Саакашвили образцов голоса является нонсенсом - адвокат

Луганское на Донетчине вследствие ночного артобстрела частично осталось без света

Участник АТО хранил дома на Николаевщине патроны, гранату и сигнальные ракеты

В Киеве в коммунальную собственность вернули кинотеатр "Тампере"

За прошедшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

Модернизация наружного освещения в Киеве повысит безопасность на улицах и сэкономит бюджет

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп заверил, что у России не было на него компромата, и пожаловался на проводимую против его соратников "охоту на ведьм"

Постпред США при ООН призывает все стороны оказывать давление на Дамаск, чтобы добиться имплементации "гуманитарной" резолюции

Совбез ООН единогласно принял резолюцию о перемирии в Сирии

Юнкер: предложенные саммиту ЕС реформы европейских институтов не противоречат союзным договорам

На Берлинале вручили призы независимых жюри

Почти 290 единиц техники убирают снег в Киеве

В Украине к началу следующей недели похолодает еще больше

В Польше задержали хакера-украинца, в США ему грозит 30 лет тюрьмы

Число жертв двойного теракта в Сомали достигло почти 40 человек

Автомобиль въехал в здание школы в Индии, девять учеников погибли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА