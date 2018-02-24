События

14:51 24.02.2018

Почти 290 единиц техники убирают снег в Киеве

Почти 290 единиц техники убирают снег в Киеве

В Киеве к уборке снега в субботу днем привлечены 287 единиц снегоуборочной техники и 62 бригады по ручной уборке, сообщает Киевская горгосадминистрация со ссылкой на данные "Киевавтодора".

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, к концу суток 24 февраля высота снежного покрова в столице увеличится на 3 см.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах Киева, а водителям частных автомобилей рекомендуется по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

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Интерфакс-Украина
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