Правоохранители досматривали журналисток в Оболонском суде Киева в рамках закона, во избежание провокаций – полиция

В полиции заявляют, что правоохранители действовали в Оболонском районном суде Киева перед заседанием 21 февраля, когда ожидалось участие в процессе президента Украины Петра Порошенко, в соответствии с законом.

"Во время событий в Оболонском суде Киева полиция действовала в строгом соответствии с законодательством. Все мероприятия осуществлялись с целью обеспечения общественной безопасности и порядка, а также во избежание провокаций", - говорится в сообщении департамента коммуникации Национальной полиции Украины на странице полиции Киева в Фейсбуке в субботу.

В ведомстве напомнили, что 21 февраля в Оболонском райсуде Киева проходило рассмотрение дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. В связи с запланированным участием в судебном заседании нынешнего главы государства П.Порошенко на территории суда и в самом здании были введены "предусмотренные законодательством Украины меры безопасности, согласованные с Управлением государственной охраны".

Правоохранители проводили поверхностный осмотр граждан, желающих принять участие в заседании суда. Эти мероприятия осуществлялись в строгом соответствии со ст. 29 закона Украины "О Национальной полиции", поскольку способствовали выполнению возложенных на полицию задач по обеспечению общественной безопасности и порядка, а также личной безопасности участников судебного заседания.

"Досмотр граждан заключался в просьбе расстегнуть верхнюю одежду. Этот досмотр проводили сотрудники полиции одного пола с гражданами, желавшими попасть на судебное заседание, как это и предусмотрено ч. 3 ст. 34 закона Украины "О Национальной полиции", - сказано в сообщении полиции.

Вместе с тем указано, что благодаря проведенным полицией мерам удалось предотвратить провокационные действия представительницы одного из общественных движений. С женщиной была проведена профилактическая беседа о недопустимости совершения правонарушений, после чего ее отпустили.

Как сообщалось, утром 21 февраля, когда должен был состояться допрос П.Порошенко в Оболонском райсуде, перед началом судебного заседания были предприняты усиленные меры безопасности. В частности, журналистам необходимо было пройти кордоны охраны с рамками-металлоискателями, а журналисток в отдельном помещении осматривали на предмет наличия надписей на теле во избежание ранее имевших место прецедентов с акциями движения Femen.

Вместе с тем, П.Порошенко дал показания в режиме видеоконференции из администрации главы государства, не посещая здания Оболонского райсуда.

В свою очередь, как сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук адвокат Ярослав Яценко, в среду утром в Оболонском райсуде была задержана активистка Femen, которую отпустили "после пяти часов незаконного удерживания в Оболонском управлении полиции". "При этом ей не предъявили никаких обвинений и претензий к ней полицейские не имеют. Как мне сказал начальник управления, полицейские пять часов подряд пили с активисткой чай и разъясняли ей, что негоже в судах обнажать свое тело. При этом, конечно же, она чаевничала с ними в полиции абсолютно добровольно. По факту активистку пять часов просто не выпускали из полиции и скрывали ее местонахождение", - уточнил адвокат.

Позже пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко заявил, что П.Порошенко считает недопустимыми действия представителей силовых органов в отношении представителей СМИ в Оболонском райсуде. "Просим прощения у всех журналистов и ждем результаты служебного расследования", - написал он.

В свою очередь, в Управлении государственной охраны Украины заявили, что не давали отдельных указаний по особой проверке женщин, в том числе представительниц медиа, в Оболонском райсуде и не осуществляли таких проверок самостоятельно. "УГО категорически осуждает такие действия отдельных правоохранителей и просит прощения за их возмутительное поведение",- заявили в ведомстве.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека (омбудсмен) Валерия Лутковская направила обращение в Главное управление Национальной полиции в Киеве и Оболонское управление Национальной полиции в Киеве о проведении служебного расследования по факту совершения сотрудниками полиции действий, унижающих достоинство женщин и являющихся дискриминационными по признаку пола.