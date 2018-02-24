Авдеевка и 7 сел Ясиноватского района остаются без газа из-за невозможности подключить новый газопровод

ПАО "Донецкоблгаз" сообщает, что новопостроенный газопровод, который должен обеспечивать газом город Авдеевку и семь сел Ясиноватского района, не прошел необходимое испытание из-за падения давления.

"Относительно возобновления газоснабжения г.Авдеевки и семи сел Ясиноватского района. По состоянию на 23.02.2018 департамент развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации и генподрядчик строительства - ООО "Теплоэнерго-комплект" - провели продувку, заполнение и испытание нового газопровода от ГРС пгт Очеретино до Авдеевки. Газопровод необходимого испытания не прошел из-за падения давления", - говорится в сообщении на сайте "Донецкоблгаза".

Таким образом, указали в ПАО, газоснабжение потребителей Авдеевки и семи сел Ясиноватского района является невозможным из-за угрозы жизни и здоровью населения.

Как сообщалось, в июне 2017 года вблизи Авдеевки в результате вражеских обстрелов был поврежден газопровод, около 22 тыс. жителей осталось без газоснабжения.

18 августа началось строительство подводящего газопровода высокого давления от пгт Очеретино до Авдеевки, благодаря которому можно будет подавать газ с подконтрольной Киеву территории, как в Авдеевку, так и в еще 7 окрестных селений (Красногоровка, Ласточкино, Орловка, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлово).

В январе текущего года глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что Авдеевский газопровод полностью готов к началу испытаний, после которых можно закачивать газ и начинать подключение домов.

В начале февраля П.Жебривский заявил, что ПАО "Донецкоблгаз" саботирует подачу газа населению Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района, он обратился к генеральному прокурору и главе Службы безопасности Украины с просьбой о правовой оценке действий облгаза.

В свою очередь, в ПАО "Донецкоблгаз" заявили о непрозрачной процедуре отбора генерального подрядчика строительства нового подводного газопровода и напомнили о своем решении принять участие в строительстве газопровода.