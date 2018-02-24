На станции метро в Днепре произошло задымление из-за короткого замыкания - ГСЧС

В Днепре на станции метро "Заводская" произошло короткое замыкание без дальнейшего возгорания, пострадавших нет.

Как сообщила пресс-служба ГУ Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, в 7.00 в субботу в службу спасения "101" поступило сообщение о задымлении в районе станции метро "Заводская"по адресу: г.Днепр, Новокодацкий район, ул. Сухой остров. Эта станция расположена на глубине ориентировочно 83 м.

Прибывшие на место вызова 11 отделений ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области выяснили, что произошло короткое замыкание без возгорания в помещении, расположенном под эскалаторами, в релейном отсеке второго фидерного автомата.

Для профилактических мероприятий предоставлен порошковый огнетушитель.

Погибших и пострадавших не было. Задержки движения транспорта нет. С 8.30 станция "Заводская" работает на вход и выход.