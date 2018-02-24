В Киеве в коммунальную собственность вернули кинотеатр "Тампере"

Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил незаконное решение суда первой инстанции и вернул в коммунальную собственность кинотеатр "Тампере", сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"После длительных и многолетних судебных споров с целостный имущественный комплекс "Кинотеатр "Тампере", расположенный на ул. Героев Севастополя в Киеве, судом апелляционной инстанции удовлетворил иск Киевской местной прокуратуры №9 о признании недействительным свидетельства о праве собственности коммерческой структуры на указанный объект недвижимости", – сказано в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

В прокуратуре Киева напомнили, что в конце 2013 года право собственности на комплекс кинотеатра общей площадью более 2 тыс. кв. м и стоимостью почти 18,9 млн грн., было зарегистрировано за частным обществом, в обход установленной законодательством приватизационной процедуры для объектов культуры.

Кроме того, было установлено, что Киевский городской совет вообще не принимал никакого решения об отчуждении указанного целостного имущественного комплекса "Кинотеатр "Тампере".

"22 февраля 2018, Киевский апелляционный хозяйственный суд, поддержав принципиальную позицию местной прокуратуры, отменил незаконное решение суда первой инстанции и признал право собственности на данный объект культуры за территориальной общиной Киева", – подытожили в пресс-службе.