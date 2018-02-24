События

06:48 24.02.2018

За прошедшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

За прошедшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

        За минувшие сутки боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня, не пострадал ни один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

      "За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили грубо нарушать Минские договоренности и использовали вооружение, которое давно должно быть отведенным от линии разграничения на определенные расстояния. Особенно активно агрессор осуществлял провокации в темное время суток", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

      На луганском направлении боевики применили артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы и весь арсенал стрелкового вооружения включая гранатометы вблизи Луганского. "По предварительной информации несколько снарядов разорвались в окрестностях этого прифронтового населенного пункта и повредили имущество частных домов местных жителей. Также, с временно оккупированного Первомайска, противник обстрелял окрестности Пидлисного из артиллерии калибра 152-мм. Последствия причиненного ущерба выясняются ", подчеркнули в пресс-центре.

      Со 120-мм минометов и вооружения БМП боевики вели огонь по опорным пунктам неподалеку Троицкого. На других участках обороны ВСУ боевики провоцировали украинских защитников из гранатометов различных типов и стрелкового оружия у Новоалександровки, Новгородского и Зайцевого.

      На донецком направлении боевики вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия в окрестностях Новотроицкого.

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