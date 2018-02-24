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04:40 24.02.2018

Новое посольство США в Иерусалиме планируется открыть в мае

Новое посольство США в Иерусалиме планируется открыть в мае

        США планируют открыть новое посольство в Иерусалиме уже в мае, сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

      "В мае Соединенные Штаты планируют открыть новое посольство США в Иерусалиме. Открытие будет приурочено к 70-летию Израиля", - говорится в распространенном заявлении Х.Нойерт.

      В конце прошлого года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

      Американский президент в пятницу заверил, что по-прежнему считает совершенно правильным своё решение о переносе американского посольства в Иерусалим, несмотря на критику многих стран. Также он выразил надежду, что его советнику Джареду Кушнеру удастся продвинуться в поисках решения палестино-израильского конфликта.

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Интерфакс-Украина
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