Новое посольство США в Иерусалиме планируется открыть в мае

США планируют открыть новое посольство в Иерусалиме уже в мае, сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

"В мае Соединенные Штаты планируют открыть новое посольство США в Иерусалиме. Открытие будет приурочено к 70-летию Израиля", - говорится в распространенном заявлении Х.Нойерт.

В конце прошлого года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Американский президент в пятницу заверил, что по-прежнему считает совершенно правильным своё решение о переносе американского посольства в Иерусалим, несмотря на критику многих стран. Также он выразил надежду, что его советнику Джареду Кушнеру удастся продвинуться в поисках решения палестино-израильского конфликта.