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02:32 24.02.2018

Трамп считает палестино-израильский конфликт самым сложным в мире

Трамп считает палестино-израильский конфликт самым сложным в мире

     

    Конфликт между палестинцами и израильтянами - самая запутанная из существующих международных проблем, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

      "В случае с Израилем и палестинцами нам надо выработать самую сложную из всех сделок", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

      Американский президент также заверил, что по-прежнему считает совершенно правильным своё решение о переносе американского посольства в Иерусалим, несмотря на критику многих стран. Также он выразил надежду, что его советнику Джареду Кушнеру удастся продвинуться в поисках решения палестино-израильского конфликта.

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Интерфакс-Украина
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